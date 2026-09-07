Visite de la caserne Huxelles, Caserne Huxelles, Gravelines

Informations pratiques

Visite de la caserne Huxelles 19 et 20 septembre Caserne Huxelles Nord

Par créneau de 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Après un programme de travaux d’assainissement, la caserne Huxelles ouvre ses portes pour vous dévoiler ses secrets ! Partez à la découverte de l’histoire fascinante de ce lieu situé en plein cœur du quartier militaire de Gravelines. Ce bâtiment long de près de 80 mètres vous dévoilera sa riche histoire tant sur le plan historique qu’architectural.

Caserne Huxelles rue Vanderghote, Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France

Après un programme de travaux d’assainissement, la caserne Huxelles ouvre ses portes pour vous dévoiler ses secrets ! Partez à la découverte de l’histoire fascinante de ce lieu situé en plein cœur du…

©Ville de Gravelines