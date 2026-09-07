Visite de la caserne Huxelles, Caserne Huxelles, Gravelines
samedi 19 septembre 2026 · Caserne Huxelles · Gravelines
Informations pratiques
Visite de la caserne Huxelles 19 et 20 septembre Caserne Huxelles Nord
Par créneau de 30 minutes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Après un programme de travaux d’assainissement, la caserne Huxelles ouvre ses portes pour vous dévoiler ses secrets ! Partez à la découverte de l’histoire fascinante de ce lieu situé en plein cœur du quartier militaire de Gravelines. Ce bâtiment long de près de 80 mètres vous dévoilera sa riche histoire tant sur le plan historique qu’architectural.
Caserne Huxelles rue Vanderghote, Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France
Après un programme de travaux d’assainissement, la caserne Huxelles ouvre ses portes pour vous dévoiler ses secrets ! Partez à la découverte de l’histoire fascinante de ce lieu situé en plein cœur du…
©Ville de Gravelines
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