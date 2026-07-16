Balade historique du Couvent de la Déserte au Jardin des Plantes, Place Sathonay, Lyon

Informations pratiques

Balade historique du Couvent de la Déserte au Jardin des Plantes Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Place Sathonay Métropole de Lyon

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Découvrez l’histoire du Couvent de la Déserte, la transformation de la Place Sathonay et des bâtiments alentours suivie d’une découverte historique et botanique du Jardin des Plantes.

Place Sathonay place Sathonay 69001 Lyon Lyon 69001 Terreaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0472985415 https://mairie1.lyon.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mairie1@mairie-lyon.fr »}] Balade historique du Couvent de la Déserte au Jardin des Plantes. Départ devant la statue du Sergent Blandan Visite non accessible au PMR : escaliers + dénivelé important.

Accès Métro A Arrêt Hôtel de Ville. Accès Bus C13, C18, S6: Arrêt Place Tobie Robatel ou Mairie du 1er.

Découvrez l’histoire du Couvent de la Déserte, la transformation de la Place Sathonay et des bâtiments alentours suivie d’une découverte historique et botanique du Jardin des Plantes.

©DR