Balade historique en ville basse du Blanc Le Blanc
Balade historique en ville basse du Blanc Le Blanc vendredi 17 juillet 2026.
Balade historique en ville basse du Blanc
Place de la Libération Le Blanc Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-28
Légendes, monuments et trésors du Blanc à découvrir avec Juliette Moulin, guide de l’écomusée de la Brenne.
Juliette nous emmènera en balade découvrir ou redécouvrir l’histoire et l’architecture du Blanc. Des voies romaines de l’Antiquité, à l’architecture du 19e siècle en passant par les seigneurs du Moyen-âge, la ville basse de la cité n’aura plus de secrets pour vous. .
Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 accueil@destination-brenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the legends, monuments and treasures of Le Blanc with Juliette Moulin, guide at the Brenne Ecomuseum.
L’événement Balade historique en ville basse du Blanc Le Blanc a été mis à jour le 2026-02-19 par Destination Brenne