Balade historique en ville basse du Blanc

Place de la Libération Le Blanc Indre

Début : Vendredi 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-08-28

Légendes, monuments et trésors du Blanc à découvrir avec Juliette Moulin, guide de l’écomusée de la Brenne.

Juliette nous emmènera en balade découvrir ou redécouvrir l’histoire et l’architecture du Blanc. Des voies romaines de l’Antiquité, à l’architecture du 19e siècle en passant par les seigneurs du Moyen-âge, la ville basse de la cité n’aura plus de secrets pour vous. .

Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 accueil@destination-brenne.fr

Discover the legends, monuments and treasures of Le Blanc with Juliette Moulin, guide at the Brenne Ecomuseum.

L’événement Balade historique en ville basse du Blanc Le Blanc a été mis à jour le 2026-02-19 par Destination Brenne