Balade Infocyclette Rue de la Haute Meilleraie Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Balade Infocyclette

Rue de la Haute Meilleraie Cale de la Meilleraie Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Envie d’en savoir plus sur les mobilités douces à Loireauxence et Mauges-sur-Loire tout en pédalant ? L’association Cyclopède organise une balade informative le samedi 9 mai 2026 !

L’association Cyclopède, qui a pour but de mettre en avant les mobilités douces dans la vie de tous les jours sur les communes de Loireauxence et Mauges-sur-Loire, organise une balade informative le samedi 9 mai 2026.

Avec un circuit de 4 km ponctué de 4 étapes, entre Varades et Saint-Florent-le-Vieil, la balade Infocyclette est l’idéal pour prendre un grand bol d’air frais, peu importe votre âge et votre niveau, tout en en apprenant plus sur les mobilités douces mises en places sur les 2 communes !

Alors n’attendez plus ! Réservez votre 9 mai et rendez-vous à 9h30 pour un départ à 10h, à la cale de la Meilleraie, à Varades !

Attention gilet réfléchissant et casque obligatoires ! .

Rue de la Haute Meilleraie Cale de la Meilleraie Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire cyclopede@ecomail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to find out more about soft mobility in Loireauxence and Mauges-sur-Loire while you pedal? The Cyclopède association is organizing an informative ride on Saturday, May 9, 2026!

L’événement Balade Infocyclette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges