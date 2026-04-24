Récital de musique sacrée LE MESNIL-EN-VALLÉE Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Récital de musique sacrée

LE MESNIL-EN-VALLÉE 6 Rue des Mauges Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

À l’occasion d’un de ses chanties de restauration, l’association Arcade organise un récital au sein du Prieuré de la Bretèche !

Le week-end du 1er mai a lieu un chantier de restauration participatif du Prieuré de la Bretèche au Mesnil-en-Vallée.

Afin de se rassembler autour de ce lieu du patrimoine et de créer du lien entre jeunes bénévoles et locaux, l’Association Arcade vous propose un concert au sein même du Prieuré, le samedi 2 mai à 20h30.

Ce récital de musique sacrée sera donné par Constance Chantepie qui interprétra Schubert , Franck , Vivaldi, Mozart, Caccini, Fauré et Frisina.

Libre participation aux frais. .

LE MESNIL-EN-VALLÉE 6 Rue des Mauges Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire evenements@patrimoine-arcade.fr

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English :

To mark one of its restoration projects, the Arcade association is organizing a recital at the Prieuré de la Bretèche!

L’événement Récital de musique sacrée Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges