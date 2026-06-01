Balade Insectes, papillons, coccinelles et compagnie Beaulieu-sur-Loire
Balade Insectes, papillons, coccinelles et compagnie Beaulieu-sur-Loire samedi 27 juin 2026.
Beaulieu-sur-Loire
Balade Insectes, papillons, coccinelles et compagnie
Pont de Loire Beaulieu-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Beaulieu sur Loire, Loiret Nature Environnement propose une balade sur les insectes
La commune de Beaulieu sur Loire propose dans le cadre des animations de l’Atlas de la Biodiversité Communale une balade insectes.
Loiret Nature Environnement organise une balade Insectes, papillons, coccinelles et compagnie . Rendez-vous au Pont de Loire, le 27 juin à 14h30.
Au programme observations, écoute et découverte du monde passionnant des insectes.
Venez aussi le matin, à la balade Ecailles en pagaille , à 11h. .
Pont de Loire Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 36 06 60 atlasbiodiversite@beaulieu-sur-loire.fr
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English :
As part of the Beaulieu-sur-Loire Municipal Biodiversity Atlas, Loiret Nature Environnement is offering a nature walk focused on insects
L’événement Balade Insectes, papillons, coccinelles et compagnie Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-13 par ADRT45
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