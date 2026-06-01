Fête de la musique avec le quator Notes in Vox Beaulieu-sur-Loire dimanche 21 juin 2026.

Beaulieu-sur-Loire

Fête de la musique avec le quator Notes in Vox

Place de l’Église Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le 21 juin à 17h, célébrez la Fête de la musique à Beaulieu-sur-Loire avec le quatuor vocal Notes in Vox. Un concert proposé dans l’église de Beaulieu pour partager un beau moment musical, dans un cadre plein de charme. Entrée libre.

Le dimanche 21 juin à 17h, l’église de Beaulieu accueille le quatuor vocal Notes in Vox à l’occasion de la Fête de la musique.

Proposé par l’association Les Amis de Beaulieu, ce concert invite à partager un beau moment musical dans le cadre plein de charme de l’église. Portées par les voix du quatuor, les œuvres interprétées promettent une parenthèse harmonieuse et sensible, idéale pour célébrer la musique dans une ambiance à la fois chaleureuse et accessible.

Une belle occasion de profiter d’un rendez-vous culturel en fin de journée, de se laisser porter par la richesse des voix et de vivre la Fête de la musique autrement, dans un lieu propice à l’écoute et à l’émotion. Entrée libre. .

Place de l’Église Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 80 48

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English :

On June 21 at 5pm, celebrate the Fête de la musique in Beaulieu-sur-Loire with the Notes in Vox vocal quartet. A concert in the church of Beaulieu to share a beautiful musical moment, in a charming setting. Free admission.

L’événement Fête de la musique avec le quator Notes in Vox Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX