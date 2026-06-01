Soirée karaoké Beaulieu-sur-Loire
Soirée karaoké Beaulieu-sur-Loire samedi 20 juin 2026.
Beaulieu-sur-Loire
Soirée karaoké
Rue du Stade Beaulieu-sur-Loire Loiret
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le 20 juin à Beaulieu-sur-Loire, prenez le micro pour une soirée karaoké pleine de bonne humeur. Rendez-vous à la salle polyvalente dès 19h30 pour chanter, partager et passer un moment convivial. Buvette, pâtisseries et planches apéritives viendront compléter la soirée.
Le samedi 20 juin à partir de 19h30, la salle polyvalente de Beaulieu-sur-Loire vous ouvre ses portes pour une soirée karaoké placée sous le signe de la bonne humeur.
Que vous ayez envie de monter sur scène ou simplement de profiter de l’ambiance, cette soirée promet un moment convivial à partager entre amis, en famille ou entre habitants. Chansons cultes, refrains à reprendre ensemble et énergie festive seront au rendez-vous pour faire vibrer la salle tout au long de la soirée.
Pour accompagner ce temps fort, buvette, pâtisseries et planches de charcuterie et fromage sur réservation viendront compléter la soirée. Un rendez-vous chaleureux et festif organisé par le comité des fêtes, idéal pour chanter, rire et passer un bon moment ensemble. 8 .
Rue du Stade Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 63 06 58
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English :
On June 20 in Beaulieu-sur-Loire, take to the microphone for an evening of karaoke and good humor. Join us at the Salle polyvalente from 7.30pm to sing, share and have a great time. Refreshments, pastries and appetizers will round off the evening.
L’événement Soirée karaoké Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-29 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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