Beaulieu-sur-Loire

Balades reptiles et insectes

Z.A des Ouches Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Beaulieu sur Loire, les associations Maison de Loire du Cher et Loiret Nature Environnement proposent des balades reptiles et insectes.

La commune de Beaulieu sur Loire propose dans le cadre des animations de l’Atlas de la Biodiversité Communale des balades reptiles et insectes.

Le matin rendez-vous pour la balade Ecailles en pagaille . La Maison de Loire du Cher anime sur la thématique des reptiles, à la Z. A. des Ouches, le 27 juin de 9h à 11h. Les participants découvriront leur mode de vie, leur alimentation et autres secrets.

L’après-midi, Loiret Nature Environnement organise une balade Insectes, papillons, coccinelles et compagnie . Rendez-vous au Pont de Loire, le 27 juin à 14h30. Au programme observations et écoute et découverte du monde passionnant des insectes. .

Z.A des Ouches Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 36 06 60 atlasbiodiversite@beaulieu-sur-loire.fr

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English :

As part of the Atlas de la Biodiversité Communale de Beaulieu sur Loire, the associations Maison de Loire du Cher and Loiret Nature Environnement are offering reptile and insect walks.

L’événement Balades reptiles et insectes Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-09 par ADRT45