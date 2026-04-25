Balade inspirante et relaxante en forêt Pontpoint
Balade inspirante et relaxante en forêt Pontpoint samedi 27 juin 2026.
Pontpoint
Balade inspirante et relaxante en forêt
Pontpoint Oise
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 11:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Balade mycologique en forêt d’Halatte
Offrez-vous un moment de détente au cœur de la forêt d’Halatte et laissez la nature vous ressourcer. Au fil de cette balade, Aurore, sophrologue diplômée, vous guidera pour relâcher tensions et stress grâce à des exercices de respiration et de relaxation adaptés à tous.
Entre hauts futaies, chants d’oiseaux et senteurs boisées, ouvrez vos sens et reconnectez-vous à votre équilibre intérieur. Une parenthèse bien-être idéale pour se recentrer et se revitaliser.
Infos utiles Serviette à apporter. Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte. .
Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mycological walk in the Halatte forest
L’événement Balade inspirante et relaxante en forêt Pontpoint a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
À voir aussi à Pontpoint (Oise)
- Plantes sauvages comestibles, pique-nique et balade animée en forêt, Chem. de la Longue Haye, 60700 Pontpoint, France, Pontpoint 25 avril 2026
- Vers les étangs de Pontpoint Pontpoint Oise 1 mai 2026
- Circuit des lavoirs (version courte) Pontpoint Oise 1 mai 2026
- Le Mont Pagnotte Pontpoint Oise 1 mai 2026
- Circuit des lavoirs Pontpoint Oise 1 mai 2026