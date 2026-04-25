Pontpoint

Balade inspirante et relaxante en forêt

Pontpoint Oise

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 11:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Balade mycologique en forêt d’Halatte

Offrez-vous un moment de détente au cœur de la forêt d’Halatte et laissez la nature vous ressourcer. Au fil de cette balade, Aurore, sophrologue diplômée, vous guidera pour relâcher tensions et stress grâce à des exercices de respiration et de relaxation adaptés à tous.

Entre hauts futaies, chants d’oiseaux et senteurs boisées, ouvrez vos sens et reconnectez-vous à votre équilibre intérieur. Une parenthèse bien-être idéale pour se recentrer et se revitaliser.

Infos utiles Serviette à apporter. Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte. .

Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr

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English :

Mycological walk in the Halatte forest

L’événement Balade inspirante et relaxante en forêt Pontpoint a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte