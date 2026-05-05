Pontpoint

Les rendez-vous du Moncel Enquête en famille

5 Rue du Moncel Pontpoint Oise

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24 16:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Les rendez-vous du Moncel Enquête en famille

Qui a dérobé le trésor de l’abbaye ? A l’aide d’un livret d’indices, vous mènerez l’enquête et passerez de jeu en jeu à la recherche d’un trésor.

Ouvert aux enfants à partir de 5 ans, un goûter est proposé pour les enfants à la fin du jeu. Durée environ 2 heures.

Possibilité d’organiser une enquête et un goûter pour un anniversaire, consulter le club du vieux manoir pour les conditions.

Paiement à la réservation. Adultes 10€, Enfants 5€, min 4 pers, max 15 pers. CGV de groupes s’appliquant.

Renseignements et inscriptions abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr ou 03 44 72 33 98. .

5 Rue du Moncel Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 33 98 abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr

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English :

Les rendez-vous du Moncel: Family investigation

L’événement Les rendez-vous du Moncel Enquête en famille Pontpoint a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte