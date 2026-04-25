Pontpoint

Randonnée-bivouac Tour de la forêt d’Halatte

Pontpoint Oise

Tarif : 195 – 195 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-08-24 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Randonnée-bivouac Tour de la forêt d’Halatte

Immergez vous en forêt d’Halatte ! Pendant deux jours et une nuit en bivouac, découvrez la forêt d’Halatte et ses richesses insoupçonnées temple gallo-romain d’Ognon, Chêne à l’Image, Fontaine Aubert, plantes, animaux et champignons divers !

Accompagnés d’un animateur nature qui s’occupera de tout (itinéraire, repas, lieux de bivouac, animations), vous n’aurez qu’à poser un pied devant l’autre et laisser le quotidien derrière vous.

L’itinéraire est accessible pour des personnes n’ayant pas l’habitude de beaucoup marcher (13 km le premier jour, 16 le second) et prévoit un départ à 14h le premier jour pour un retour à 18h le second.

Possibilité de location de tente, voir avec l’organisateur.

Plus d’informations disponibles sur le site indiqué ci-dessous.

Réservation obligatoire auprès de l’organisateur aux contacts ci-dessous. .

Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 7 77 30 78 67 lessecretsdelaforetei@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour de la forêt d’Halatte bivouac hike

L’événement Randonnée-bivouac Tour de la forêt d’Halatte Pontpoint a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte