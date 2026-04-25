Pontpoint

Visite des serres de fraises

904 Rue Saint-Pierre Pontpoint Oise

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 15:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Visite des serres de fraises

Venez découvrir le fruit emblématique de l’été la fraise. Les producteurs vous guideront à travers les serres et vous feront découvrir les secrets de la culture de ce délicieux fruit rouge, si savoureux et parfumé. Une visite gourmande et instructive, à partager en famille. Possibilité d’acheter sur place des barquettes ou autres produits à base de fraises.

Places limitées. Réservation et renseignement auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte .

904 Rue Saint-Pierre Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr

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English :

Visit the strawberry greenhouses

L’événement Visite des serres de fraises Pontpoint a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte