Balade intercontemporaine Philharmonie de Paris Paris
Balade intercontemporaine Philharmonie de Paris Paris dimanche 20 septembre 2026.
Invitant le public à les suivre dans une bal(l)ade musicale pleine de fantaisie, les solistes de l’Ensemble interprètent des œuvres qui mettent en valeur toutes les richesses de la Cité de la musique, de ses collections muséales à son architecture. De la Rue musicale à la Salle des concerts, en passant par les espaces d’exposition, la Cité de la musique n’aura jamais autant mérité son nom !
Suivez le guide ! Les solistes de l’Ensemble intercontemporain vous invitent à une balade musicale insolite dans la Cité de la musique, choisissant dans leur répertoire les œuvres les plus à même de faire résonner ses espaces et ses acoustiques.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 13h30 à 15h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T16:30:00+02:00
fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T13:30:00+02:00_2026-09-20T15:30:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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