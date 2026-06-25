Balade « Le bois dans la ville » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-24 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Adulte, Senior

Alors que les villes cherchent à répondre aux enjeux environnementaux, deux marqueurs historiques deviennent incontournables : les arbres plantés dans l’espace public, et le bois utilisé pour construire des bâtiments. Loin d’être de simples choix esthétiques ou techniques, leur retour sur le devant de la scène marque un tournant en cours dans les pratiques d’urbanisme et d’architecture.Cette visite propose, aux alentours du Parc des chantiers, d’explorer ces thématiques en allant observer des situations réelles. Ce sera aussi l’occasion de questionner les dimensions historiques du sujet, les limites de cet engouement, les filières contemporaines, mais aussi les imaginaires portés par les arbres et le bois qui renvoie à l’idée d’une ville plus sobre, plus saine, plus résiliente. Visite proposée par l’ARDEPA et Fibois Pays de la Loire.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 900 m

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000

07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-le-bois-dans-la-ville-1



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