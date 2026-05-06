Balade Le Massif des Trois Forêts Chantilly avec les Henson Chantilly

Chantilly

Balade Le Massif des Trois Forêts Chantilly avec les Henson

34 Rue des Cascades Chantilly Oise

Tarif : 450 – 450 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-25 2026-08-29

Découvrez le Massif des Trois Forêts, l’un des plus beaux ensembles forestiers des Hauts-de-France, lors d’une randonnée équestre de deux jours. Situé à seulement 40 kms au nord de Paris, ce périple de 60 kms vous plonge dans une ceinture verte mythique.

Cavaliers confirmés.

Découvrez le Massif des Trois Forêts, l’un des plus beaux ensembles forestiers des Hauts-de-France, lors d’une randonnée équestre de deux jours. Situé à seulement 40 kms au nord de Paris, ce périple de 60 kms vous plonge dans une ceinture verte mythique regroupant les forêts de Chantilly, d’Halatte et d’Ermenonville.

Accompagné par un guide passionné et la sérénité du cheval Henson, vous traverserez des paysages où la nature sauvage dialogue avec l’histoire de France

Forêt de Chantilly Ses allées sablonneuses prestigieuses et les reflets des Étangs de Commelles.

Forêt d’Ermenonville Ses landes de bruyère et ses airs méditerranéens qui inspirèrent Rousseau.

Forêt d’Halatte Ses reliefs marqués, ses vestiges gallo-romains et ses chênes centenaires.

Le prix comprend

Rendez-vous à 9h00 le 1er jour Retour prévu à 17h00 le lendemain

Pension complète (2 déjeuners pique-nique, 1 dîner, 1 petit-déjeuner)

Hébergement 1 nuit en chambre double option chambre individuelle avec supplément de 60€

Acheminement de vos effets personnels sur tout l’itinéraire.

Conditions

Cavaliers confirmés uniquement (maitrise des 3 allures)

Bottes et casques fournis

100 kgs maximum .

34 Rue des Cascades Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 48 10 51 45 chantilly@henson.fr

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English :

Discover the Massif des Trois Forêts, one of the most beautiful forest areas in the Hauts-de-France region, on a two-day equestrian tour. Situated just 40 kms north of Paris, this 60-kilometer ride plunges you into a mythical green belt .

For experienced riders.

L’événement Balade Le Massif des Trois Forêts Chantilly avec les Henson Chantilly a été mis à jour le 2026-05-06 par Chantilly-Senlis Tourisme