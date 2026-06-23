Balade « Le patrimoine scientifique » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes mercredi 29 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-29 10:00 – 11:30

Gratuit : oui Adulte, Senior

De la statue d’Henri le Navigateur au Muséum d’histoire naturelle en passant par l’ancien observatoire de la marine, un parcours scientifique pour découvrir des lieux, des hommes et femmes de sciences et quelques traces patrimoniales laissées dans la ville. Visite proposée par Colette Le Lay de Méridienne.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 1h30 pour 1,5 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000

07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-patrimoine-scientifique-2



Afficher la carte du lieu Direction du patrimoine et de l’archéologie et trouvez le meilleur itinéraire

