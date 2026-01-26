Balade littéraire Le testament de George Sand

Nohant-Vic Indre

Balade littéraire Le testament de George Sand à Nohant et alentours (sur les pas de la Petite Fadette, autour de la Mare au Diable et chez le Meunier d’Angibault) avec Marie du Berry.

Depuis 25 ans, après avoir pris une part active lors du bicentenaire de la naissance de George Sand en 2004, Marie du Berry va dans les pas de… , vous proposer une balade littéraire qui se déroule autour de la maison de George Sand, du jardin de la Dame de Nohant à la vallée de l’Indre, avec une mise en voix de la Petite Fadette , le Meunier d’Angibault et la Mare au diable .

Pour tous renseignements et réservation obligatoire 06 81 59 45 67

Voir ses carnets de voyage Les Balades littéraires de Marie du Berry (éditions CPE 2011), A la rencontre des grands écrivains dans le Berry et le centre de la France (éditions La Geste 2022) et son autobiographie 50 ans d’amour(s) et plus (en autoédition juin 2025). .

Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 59 45 67

Literary walk Le testament de George Sand in and around Nohant (in the footsteps of La Petite Fadette, around the Mare au Diable and at the Meunier d?Angibault) with Marie du Berry.

