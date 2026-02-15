Le Nohant de Chopin 1839-1846

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:15:00

fin : 2026-07-17 12:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-07-17 2026-07-20

Participez à cette visite axée sur la présence du musicien chez George Sand !

A l’occasion de Nohant Festival Chopin, visite de la maison consacrée aux sept étés durant lesquels Frédéric Chopin séjourna chez George Sand. 9 .

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 06 04 maison.george-sand@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in this tour focusing on the musician’s presence in George Sand’s home!

L’événement Le Nohant de Chopin 1839-1846 Nohant-Vic a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Pays de George Sand