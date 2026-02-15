Le Nohant de Chopin 1839-1846 Nohant-Vic
Le Nohant de Chopin 1839-1846 Nohant-Vic samedi 13 juin 2026.
Le Nohant de Chopin 1839-1846
2 place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:15:00
fin : 2026-07-17 12:30:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-07-17 2026-07-20
Participez à cette visite axée sur la présence du musicien chez George Sand !
A l’occasion de Nohant Festival Chopin, visite de la maison consacrée aux sept étés durant lesquels Frédéric Chopin séjourna chez George Sand. 9 .
2 place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 06 04 maison.george-sand@monuments-nationaux.fr
English :
Take part in this tour focusing on the musician’s presence in George Sand’s home!
