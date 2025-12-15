Visite commentée des fresques de Vic

Eglise Nohant-Vic Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 17:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Visite commentée des fresques de l’église de Vic.Familles

Les fresques de Vic, représentatives de l’épanouissement de l’art roman en Berry, sont exceptionnelles. L’Office de Tourisme propose une visite commentée afin d’en comprendre toute l’iconographie ; l’ampleur du programme et la richesse du décor en font un des fleurons du patrimoine religieux français. 6 .

Eglise Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the frescoes in the church of Vic.

L’événement Visite commentée des fresques de Vic Nohant-Vic a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Pays de George Sand