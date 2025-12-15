Visite commentée des fresques de Vic Nohant-Vic
Visite commentée des fresques de Vic Nohant-Vic mercredi 1 juillet 2026.
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Visite commentée des fresques de l’église de Vic.Familles
Les fresques de Vic, représentatives de l’épanouissement de l’art roman en Berry, sont exceptionnelles. L’Office de Tourisme propose une visite commentée afin d’en comprendre toute l’iconographie ; l’ampleur du programme et la richesse du décor en font un des fleurons du patrimoine religieux français. 6 .
Eglise Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64
English :
Guided tour of the frescoes in the church of Vic.
