La musique traditionnelle, George Sand, Frédéric Chopin et Pauline Viardot, un trio sensible Nohant-Vic

La musique traditionnelle, George Sand, Frédéric Chopin et Pauline Viardot, un trio sensible

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 11:15:00

fin : 2026-07-16 12:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-16 2026-07-21

Promenade littéraire dans le jardin sur la musique populaire au cœur d’un trio inspiré !

A Nohant, un trio se penche de très près sur la musique traditionnelle. En cheffe de file George Sand, témoin éminent de la musique populaire et de la grande musique, Frédéric chopin et Pauline Viardot, prennent part à la vie musicale de Nohant.

Au travers de textes, partez à la rencontre de ce trio sensible inspiré, qui a œuvré pour la mémoire et la reconnaissance de notre héritage populaire. 9 .

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 06 04 maison.george-sand@monuments-nationaux.fr

English :

A literary stroll through the garden, accompanied by popular music and an inspired trio!

