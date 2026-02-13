Voix mausculines Ghaleb Bencheikh Nohant-Vic
Voix mausculines Ghaleb Bencheikh
2 place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 21:30:00
2026-06-26
Découvrez le parcours de Ghaleb Bencheikh, islamologue reconnu, à travers une rencontre consacrée à son itinéraire, ses engagements et sa réflexion sur le fait religieux. Un temps d’échange et de découverte ouvert à tous.
Réservation obligatoire au 02 54 31 06 04 5 .
2 place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 06 04 maison.george-sand@monuments-nationaux.fr
English :
Discover the career of Ghaleb Bencheikh, Islamologist.
