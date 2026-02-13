Voix mausculines Ghaleb Bencheikh

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 21:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Découvrez le parcours de Ghaleb Bencheikh, islamologue.

Découvrez le parcours de Ghaleb Bencheikh, islamologue reconnu, à travers une rencontre consacrée à son itinéraire, ses engagements et sa réflexion sur le fait religieux. Un temps d’échange et de découverte ouvert à tous.

Réservation obligatoire au 02 54 31 06 04 5 .

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 06 04 maison.george-sand@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the career of Ghaleb Bencheikh, Islamologist.

L’événement Voix mausculines Ghaleb Bencheikh Nohant-Vic a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Pays de George Sand