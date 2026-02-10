George Sand L’écriture de l’indépendance Nohant-Vic

George Sand L’écriture de l’indépendance

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 15:30:00

fin : 2026-07-03 17:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Elle fut l’une des premières femmes à vivre de son écriture, Pascal-Henri Poiget nous invite à relire George Sand au travers de ses choix éditoriaux, de son usage de la presse et de sa conception du travail littéraire comme condition d’indépendance ; propos illustrés par la voix de Sophie Tellier.

On connaît George Sand comme romancière majeure et figure engagée du XIXe siècle. On oublie parfois qu’elle fut aussi une professionnelle du livre, attentive aux conditions concrètes de l’écriture, de la publication et de la diffusion.

Dans L’Écriture de l’indépendance, Pascal-Henri Poiget propose une lecture originale de George Sand non une biographie, mais une exploration de son rapport aux éditeurs, à la presse et au travail littéraire.

Illustré d’extraits de la correspondance de l’autrice, lus par Sophie Tellier, ce rendez-vous, largement ouvert à un échange avec le public, invite à comprendre comment George Sand a construit, par des choix précis et assumés, une véritable liberté éditoriale, et pourquoi cette expérience éclaire encore aujourd’hui le métier d’écrire. .

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire amisdenohant@gmail.com

English :

One of the first women to make a living from her writing, Pascal-Henri Poiget invites us to re-read George Sand through her editorial choices, her use of the press and her conception of literary work as a condition of independence, illustrated by the voice of Sophie Tellier.

