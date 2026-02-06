Maurice Sand, un artiste savant

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:00:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Découvrez le parcours de Maurice Sand au travers d’une visite de la maison !

Trop souvent considéré comme étant le fils de , Maurice Sand est pourtant un véritable artiste pluridisciplinaire.

Pour son anniversaire, une visite de la maison lui sera entièrement consacrée. Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir les multiples talents de cet homme incroyable, à la fois peintre, écrivain, marionnettiste ou encore scientifique.

Cette visite s’achèvera dans son atelier (habituellement fermé au public). 9 .

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 06 04 maison.george-sand@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Maurice Sand’s life through a tour of the house!

L’événement Maurice Sand, un artiste savant Nohant-Vic a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Pays de George Sand