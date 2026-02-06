Rendez-vous aux jardins chez George Sand à Nohant Nohant-Vic

Rendez-vous aux jardins chez George Sand à Nohant

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre

Venez flâner dans le jardin de George Sand et participer aux nombreuses animations !

A l’occasion de la manifestation nationale organisée par le Ministère de la Culture, la maison de George Sand vous propose de nombreuses animations

Impromptus littéraires le 6 juin à 10h30 dans le parc en partenariat avec le Nohant Festival Chopin. Visite commentée du jardin à 11h30 et 14h30, Troc de plantes de 14h à 18h et café botanique le 7 juin de 10h à 12h avec l’association Flore et Vertumne, présence d’osiériculteurs, Parcours littéraire avec jeu de piste pour les familles. .

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 06 04 maison.george-sand@monuments-nationaux.fr

English :

Come and stroll through George Sand’s garden and take part in the many activities!

