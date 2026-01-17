Ecoutez, ma vie c’est la vôtre

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Création d’un spectacle où musique et théâtre s’entrelacent de manière symbiotique, comme dans la vie de George Sand, écrit à partir de son autobiographie. Ecoutez, ma vie c’est la vôtre , 1ère représentation le 7 juin 2026 à 16h et 20h30

Ecoutez, ma vie c’est la vôtre , citation issue du récit autobiographique de George Sand Histoire de ma vie , sert à la fois de titre et de fil rouge à notre création, où théâtre et musique s’entremêleront pour mieux entrer en résonance. En effet, notre adaptation a pour ambition de donner à entendre à la fois l’exceptionnel et l’universel de la vie de “La Dame de Nohant” à partir de

morceaux choisis et adaptés pour la scène.

Nous mettrons en lumière des moments clefs de son existence qui révèlent à la fois son caractère exceptionnel et l’universalité de son récit. Il s’agira d’incarner au plateau une plongée dans l’univers de cette femme libre en mettant en scène, en mots et en corps, des instants de vie, des souvenirs, des rencontres… 15 .

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 46 40 contact@festivalnohant.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creation of a show where music and theater are symbiotically intertwined, as in the life of George Sand, written from her autobiography. Ecoutez, ma vie c’est la vôtre , 1st performance June 7, 2026 at 4pm and 8:30pm

L’événement Ecoutez, ma vie c’est la vôtre Nohant-Vic a été mis à jour le 2026-01-17 par OT Pays de George Sand