Balade lumineuse: brillez cyclistes Place Georgin Épinal

Balade lumineuse: brillez cyclistes

Place Georgin Devant le Marché Couvert Épinal Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-07 17:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

La traditionnelle balade lumineuse organisée à l’intention des cyclistes et autres usagers de deux-roues motorisés (trottinettes, gyropodes, hoverboards…) se déroulera en centre ville. L’objectif est de les sensibiliser à l’importance d’être bien visibles des automobilistes durant la période hivernale, où la luminosité est plus faible et la nuit tombe plus rapidement.

Le rendez-vous est fixé à 17h30 place Georgin, devant le marché couvert. Avant la balade, les participants recevront des conseils sur le bon éclairage et les comportements à adopter et se verront remettre des leds et goodies lumineux.

Cette opération est organisée en partenariat avec l’association Prévention MAIF, la Direction départementale des territoires (DDT), la Communauté d’agglomération d’Épinal et Mobilités actives Vosges.Tout public

Place Georgin Devant le Marché Couvert Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 00

English :

The traditional light walk organized for cyclists and other users of motorized two-wheelers (scooters, gyropods, hoverboards, etc.) will take place in the city center. The aim is to raise awareness of the importance of being clearly visible to motorists during the winter months, when light levels are lower and night falls more quickly.

The meeting point is set for 5.30pm at Place Georgin, in front of the covered market. Before the walk, participants will be given advice on good lighting and how to behave, as well as LED lights and goodies.

This operation is organized in partnership with the Prévention MAIF association, the Direction départementale des territoires (DDT), the Communauté d?agglomération d?Épinal and Mobilités actives Vosges.

