Balade mémorielle sur les traces de l’esclavage, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
dimanche 15 novembre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
Balade mémorielle sur les traces de l’esclavage Dimanche 15 novembre, 14h00, 15h30 Musée d’Aquitaine Gironde
5 € pour la visite (gratuit avec la Carte jeune) 10 € pour la visite avec atelier 7€ tarif réduit, 5 € avec la Carte jeune
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-15T14:00:00+01:00 – 2026-11-15T15:30:00+01:00
Fin : 2026-11-15T15:30:00+01:00 – 2026-11-15T17:00:00+01:00
Plongez au cœur des mémoires vivantes de la Caraïbe à travers une balade mémorielle au son du Bouladjel.
Apprenez les chants traditionnels originaires de la Guadeloupe
Le Bouladjel est une forme de percussion vocale et corporelle née en Guadeloupe pendant l’esclavage. Sans tambour autorisé, les esclavisés ont fait du corps un instrument de résistance : souffles rythmés, mains sur le ventre, voix grave, tout devient vibration. Utilisé jadis pour accompagner les veillées mortuaires et les rituels de résistance, le Bouladjel est un souffle de mémoire, une pulsation de l’âme créole. Cette balade mémorielle, accompagnée par un médiateur et des artistes, vous entraîne dans les rues de Bordeaux, pour faire résonner ces rythmes oubliés avec les récits de l’histoire coloniale. Une expérience immersive, entre transmission, hommage et réappropriation.
En amont de la balade mémorielle, venez apprendre les chants traditionnels originaires de la Guadeloupe qui seront ensuite chantés au cours de la balade.
L’atelier se déroulera à 14h au musée.
Départ de la balade à 15h30, rdv dans le hall du musée.
Inscription obligatoire pour la visite et la visite-atelier.
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/245
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « email », « value »: « service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/245 »}]
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