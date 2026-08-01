Informations pratiques

Meslan

Balade mobylette

Parking du Stade Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

À l’occasion des fêtes locales, le comité des fêtes vous invite à participer à sa toute première balade mobylette ! Que vous soyez passionné de mobylettes ou simplement envie de passer un bon moment, venez rouler avec nous ! Sur réservation. .

Parking du Stade Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 6 62 54 71 25

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English :

L’événement Balade mobylette Meslan a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan