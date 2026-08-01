AGENDA · Meslan
Balade mobylette Meslan
dimanche 23 août 2026 · Meslan
Informations pratiques
Meslan
Balade mobylette
Parking du Stade Meslan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
À l’occasion des fêtes locales, le comité des fêtes vous invite à participer à sa toute première balade mobylette ! Que vous soyez passionné de mobylettes ou simplement envie de passer un bon moment, venez rouler avec nous ! Sur réservation. .
Parking du Stade Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 6 62 54 71 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade mobylette Meslan a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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