Balade Moto Caritative dans le Saint-Quentinois Saint-Quentin
Balade Moto Caritative dans le Saint-Quentinois Saint-Quentin dimanche 26 avril 2026.
Saint-Quentin
Balade Moto Caritative dans le Saint-Quentinois
Saint-Quentin Aisne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Organisée et sécurisée par l’association Sécurité Info Moto.
Le dimanche 26 avril 2026 à partir de 14 heures aura lieu une balade à moto en mémoire de Florian, jeune homme de 17 ans décédé le 25 septembre 2010 d’une leucémie.
La totalité des bénéfices sera versée à l’association des 3 ours de l’hôpital de Saint-Quentin (pour les enfants malades et hospitalisés).
Tarif 5€ par casque.
Inscription 07.70.45.00.43
Départ à 14h précises depuis le Champ de foire à Saint-Quentin (à côté de la gare).
Organisée et sécurisée par l’association Sécurité Info Moto.
Le dimanche 26 avril 2026 à partir de 14 heures aura lieu une balade à moto en mémoire de Florian, jeune homme de 17 ans décédé le 25 septembre 2010 d’une leucémie.
La totalité des bénéfices sera versée à l’association des 3 ours de l’hôpital de Saint-Quentin (pour les enfants malades et hospitalisés).
Tarif 5€ par casque.
Inscription 07.70.45.00.43
Départ à 14h précises depuis le Champ de foire à Saint-Quentin (à côté de la gare). .
Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 7 70 45 00 43 patdem02@hotmail.fr
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English :
Organized and secured by the Sécurité Info Moto association.
On Sunday, April 26, 2026, starting at 2pm, a motorcycle ride will be held in memory of Florian, a 17-year-old who died of leukemia on September 25, 2010.
All proceeds will go to the 3 bears association at Saint-Quentin hospital (for sick and hospitalized children).
Price: 5? per helmet.
Registration: 07.70.45.00.43
Departure at 2pm sharp from the Champ de foire in Saint-Quentin (next to the train station).
L’événement Balade Moto Caritative dans le Saint-Quentinois Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-22 par OT du Saint-Quentinois
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