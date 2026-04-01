Saint-Quentin

Balade Moto Caritative dans le Saint-Quentinois

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Organisée et sécurisée par l’association Sécurité Info Moto.

Le dimanche 26 avril 2026 à partir de 14 heures aura lieu une balade à moto en mémoire de Florian, jeune homme de 17 ans décédé le 25 septembre 2010 d’une leucémie.

La totalité des bénéfices sera versée à l’association des 3 ours de l’hôpital de Saint-Quentin (pour les enfants malades et hospitalisés).

Tarif 5€ par casque.

Inscription 07.70.45.00.43

Départ à 14h précises depuis le Champ de foire à Saint-Quentin (à côté de la gare).

Organisée et sécurisée par l’association Sécurité Info Moto.

Le dimanche 26 avril 2026 à partir de 14 heures aura lieu une balade à moto en mémoire de Florian, jeune homme de 17 ans décédé le 25 septembre 2010 d’une leucémie.

La totalité des bénéfices sera versée à l’association des 3 ours de l’hôpital de Saint-Quentin (pour les enfants malades et hospitalisés).

Tarif 5€ par casque.

Inscription 07.70.45.00.43

Départ à 14h précises depuis le Champ de foire à Saint-Quentin (à côté de la gare). .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 7 70 45 00 43 patdem02@hotmail.fr

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English :

Organized and secured by the Sécurité Info Moto association.

On Sunday, April 26, 2026, starting at 2pm, a motorcycle ride will be held in memory of Florian, a 17-year-old who died of leukemia on September 25, 2010.

All proceeds will go to the 3 bears association at Saint-Quentin hospital (for sick and hospitalized children).

Price: 5? per helmet.

Registration: 07.70.45.00.43

Departure at 2pm sharp from the Champ de foire in Saint-Quentin (next to the train station).

L’événement Balade Moto Caritative dans le Saint-Quentinois Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-22 par OT du Saint-Quentinois