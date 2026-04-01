Volley Ball Saint-Quentin reçoit Cambrai Saint-Quentin
Volley Ball Saint-Quentin reçoit Cambrai Saint-Quentin samedi 25 avril 2026.
Saint-Quentin
Volley Ball Saint-Quentin reçoit Cambrai
Avenue de Remicourt Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25 21:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Saint-Quentin reçoit Cambrai pour un match de volley de ligue B masculine au Palais des Sports Pierre Ratte le samedi 25 avril 2026 à 19h30.
Tarif 7€ en ligne, 8€ sur place.
Tarif réduit 5€, gratuit pour les -12ans.
Buvette et petite restauration.
Billetterie en ligne (www.saintquentin-volley.fr) ou sur place.
Saint-Quentin reçoit Cambrai pour un match de volley de ligue B masculine au Palais des Sports Pierre Ratte le samedi 25 avril 2026 à 19h30.
Tarif 7€ en ligne, 8€ sur place.
Tarif réduit 5€, gratuit pour les -12ans.
Buvette et petite restauration.
Billetterie en ligne (www.saintquentin-volley.fr) ou sur place. .
Avenue de Remicourt Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 51 09 93 communication@saintquentin-volley.fr
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English :
Saint-Quentin hosts Cambrai for a men’s B league volleyball match at the Palais des Sports Pierre Ratte on Saturday April 25, 2026 at 7:30pm.
Price: 7? online, 8? on site.
Reduced rate: 5?, free for children under 12.
Refreshment bar and snacks.
Online ticketing (www.saintquentin-volley.fr) or on site.
L’événement Volley Ball Saint-Quentin reçoit Cambrai Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Saint-Quentinois
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