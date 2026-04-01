Saint-Quentin

Volley Ball Saint-Quentin reçoit Cambrai

Avenue de Remicourt Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25 21:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Saint-Quentin reçoit Cambrai pour un match de volley de ligue B masculine au Palais des Sports Pierre Ratte le samedi 25 avril 2026 à 19h30.

Tarif 7€ en ligne, 8€ sur place.

Tarif réduit 5€, gratuit pour les -12ans.

Buvette et petite restauration.

Billetterie en ligne (www.saintquentin-volley.fr) ou sur place.

Saint-Quentin reçoit Cambrai pour un match de volley de ligue B masculine au Palais des Sports Pierre Ratte le samedi 25 avril 2026 à 19h30.

Tarif 7€ en ligne, 8€ sur place.

Tarif réduit 5€, gratuit pour les -12ans.

Buvette et petite restauration.

Billetterie en ligne (www.saintquentin-volley.fr) ou sur place. .

Avenue de Remicourt Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 51 09 93 communication@saintquentin-volley.fr

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English :

Saint-Quentin hosts Cambrai for a men’s B league volleyball match at the Palais des Sports Pierre Ratte on Saturday April 25, 2026 at 7:30pm.

Price: 7? online, 8? on site.

Reduced rate: 5?, free for children under 12.

Refreshment bar and snacks.

Online ticketing (www.saintquentin-volley.fr) or on site.

L’événement Volley Ball Saint-Quentin reçoit Cambrai Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Saint-Quentinois