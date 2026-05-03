Balade Musicale, Parking du pont vieux, Béziers, Béziers

Balade Musicale Dimanche 3 mai, 09h30 Parking du pont vieux, Béziers Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T09:30:00+02:00 – 2026-05-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-03T09:30:00+02:00 – 2026-05-03T17:30:00+02:00

Le programme

9H30: rdv fixé au parking du Pont Vieux à Béziers

9H45 : départ de la balade. Nous longerons le Canal du Midi jusqu’aux 9 Ecluses de Fonséranes, traverserons le village de Colombiers, les Etangs de Montady jusqu’au village de Poilhes.

11H30 : arrivée au village de Poilhes, installation sur l’espace de jeux rue du Stade

Midi : repas tiré du sac

13H : Balèti proposé par Tu Tanben

15H30 : retour vers Béziers par le Canal du Midi (Tunnel de Malpas, Colombiers, traverse de colombiers, Les 9 Ecluses de Fonséranes, Parking Pont Vieux).

Informations pratiques

Lors de cette balade les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents.

Rappel : le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans et conseillé pour les autres.

Ne pas oublier de prévoir casquette/bob, crème solaire, eau en quantité suffisante.

Pour participer à cette balade votre inscription est nécessaire par SMS au 07 77 05 22 91 (merci de préciser vos nom, prénom et nombre de personnes) avant le jeudi 30 avril 2026 à 20 H . Pour des raisons d’organisation le nombre de participants sera limité.

Si vous voulez nous rejoindre directement à Poilhes cela est possible. Merci de nous le dire.

Parking du pont vieux, Béziers Parking Pont vieux, Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 77 05 22 91 »}]

Les associations Tu Tanben et Velociutat ont le grand plaisir de vous proposer une balade à vélo familiale et musicale de 31 km entre Béziers et Poilhes (aller/retour).