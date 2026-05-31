Balade naturaliste et picturale dans l’Estérel, Musée des Beaux-Arts (MBA), Draguignan

Balade naturaliste et picturale dans l’Estérel Dimanche 11 octobre, 09h00 Musée des Beaux-Arts (MBA) Var

Tarif : 3 € (enfant) – 6 € (adulte)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T09:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T09:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00

Randonnée dans le massif de l’Estérel co-conduite par le guide nature Denis Huin et par l’artiste Marion Selva.

Information et réservation :

Pensez-à vous munir de votre matériel de dessinateur, de chaussures de randonnée, d’un chapeau, d’un pique-nique et d’une gourde d’eau.

RDV à 9h au musée, retour prévu à 17h

Tarif : 3 € (enfant) – 6 € (adulte)

enfant à partir de 7 ans

Musée des Beaux-Arts (MBA) 9 rue de la République, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 10 26 85 https://mba-draguignan.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mba@ville-draguignan.fr »}] Le Musée des Beaux-Arts de Draguignan est le principal musée municipal de la ville de Draguignan, ancienne préfecture du Var jusqu’en 1974. Situé dans le centre historique de la commune, il est installé depuis 1888 dans l’ancien palais d’été de Monseigneur du Bellay, évêque de Fréjus de 1739 à 1766.

Autour de l’exposition Les roches rouges