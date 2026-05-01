Le Bec-Hellouin

Balade naturaliste

Bibliothèque Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 15:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Venez participer à la balade naturaliste, accompagné de Lancelot de la Ferme du Bec-Hellouin. Partez de la bibliothèque pour rechercher des insectes, observer les super-pouvoirs des plantes, écouter les chants des oiseaux et les reconnaître. Puis, de retour à la bibliothèque, vous continuerez d’échanger autour du stand éphémère des curiosités mystérieuses de la nature.

Atelier limité à 15 personnes.

Pensez à vos jumelles, chaussures et tenue adaptée. .

Bibliothèque Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 75 93 36 80 biblio.lebechellouin@gmail.com

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English : Balade naturaliste

L’événement Balade naturaliste Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay