Le Bec-Hellouin

Exposition artistique

Carré des Arts 2 Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-19 09:30:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-19

Exposition artistiques de plusieurs artistes

– Nathalie Duris (sculpture)

– Raymond Delafosse (peinture)

– Evelyne Martin (collage) .

Carré des Arts 2 Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 2 32 45 97 51

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English : Exposition artistique

L’événement Exposition artistique Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay