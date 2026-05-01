Exposition artistique Le Bec-Hellouin
Exposition artistique Le Bec-Hellouin mardi 19 mai 2026.
Le Bec-Hellouin
Exposition artistique
Carré des Arts 2 Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-19 09:30:00
fin : 2026-05-31 18:30:00
Date(s) :
2026-05-19
Exposition artistiques de plusieurs artistes
– Nathalie Duris (sculpture)
– Raymond Delafosse (peinture)
– Evelyne Martin (collage) .
Carré des Arts 2 Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 2 32 45 97 51
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English : Exposition artistique
L’événement Exposition artistique Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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