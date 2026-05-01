Exposition peintures et céramiques Le Bec-Hellouin
Exposition peintures et céramiques Le Bec-Hellouin samedi 9 mai 2026.
Le Bec-Hellouin
Exposition peintures et céramiques
Carré des Arts 2 Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Exposition de peintures et de céramiques par Claudine-Alice DESHAYES. .
Carré des Arts 2 Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 2 32 45 97 51
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English : Exposition peintures et céramiques
L’événement Exposition peintures et céramiques Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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