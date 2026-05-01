Le Bec-Hellouin

Exposition peintures et céramiques

Carré des Arts 2 Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Exposition de peintures et de céramiques par Claudine-Alice DESHAYES. .

Carré des Arts 2 Place Guillaume le Conquérant Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 2 32 45 97 51

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English : Exposition peintures et céramiques

L’événement Exposition peintures et céramiques Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay