Balade naturaliste, MAS Villeneuve, Auch

Informations pratiques

Balade naturaliste Samedi 19 septembre, 09h00 MAS Villeneuve Gers

Tenue adaptée à la marche à prévoir.

Annulation possible selon le temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Les bénévoles de l’association Les Sentiers de Villeneuve et de Nature en Occitanie vous invitent à découvrir la richesse écologique du site lors de balades naturalistes accompagnées. Tout au long de l’événement, des ateliers pédagogiques, des lectures de paysage et des présentations de la faune et de la flore observées seront proposés. Vous pourrez notamment partir à la rencontre de la cistude d’Europe, de la jacinthe de Rome, du damier de la succise ou encore de la pie-grièche.

Les Sentiers de Villeneuve ont pour vocation de faire découvrir la biodiversité exceptionnelle de ce site de 70 hectares appartenant au Centre hospitalier du Gers, où se côtoient une grande diversité de milieux naturels.

MAS Villeneuve 771 chemin de villeneuve, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.assosentiersdevilleneuve.fr »}]

Les bénévoles de l’association des sentiers de Villeneuve et Nature en Occitanie proposent au public de profiter de balades naturalistes accompagnées. Tout le long de l’événement, des ateliers seront…

©SENTIERS DE VILLENEUVE