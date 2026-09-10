Exposition : 230 ans des Archives départementales du Gers, Archives départementales du Gers, Auch

Informations pratiques

Exposition : 230 ans des Archives départementales du Gers 19 et 20 septembre Archives départementales du Gers Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

À l’occasion des 230 ans de leur création et du XXe anniversaire de l’inauguration de leur bâtiment, les Archives départementales du Gers vous invitent à découvrir leur univers à travers une exposition présentée sur leur parvis.

De l’histoire des lieux qui les ont abritées aux grandes figures d’archivistes, en passant par leurs principales missions, collecte, classement, conservation et communication du patrimoine documentaire départemental, cette présentation offre un aperçu concret de la manière dont se construit, se préserve et se transmet la mémoire du territoire.

Archives départementales du Gers 81 Route de Pessan, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie 0562674767 https://www.archives32.fr Bus : Ligne 1 et 3 : arrêt Tuilerie. Ligne 2 : arrêt Hôtel du Département.

À l’occasion des 230 ans de leur création et du 20ème anniversaire de l’inauguration de leur bâtiment, les Archives départementales du Gers vous invitent, sur leur parvis, à découvrir leur univers.…

©Robert César