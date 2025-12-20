Balade nature À la rencontre des trognes avec D. Mansion et J. F. Clémence, Carnuta, Jupilles

Balade nature À la rencontre des trognes avec D. Mansion et J. F. Clémence

Jupilles Sarthe

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14 16:30:00

2026-03-14

Balade nature À la rencontre des trognes avec D. Mansion et J. F. Clémence

Lors de cette balade guidée par Dominique Mansion et Jean-François Clémence, observez les trognes, ces arbres taillés en têtard emblématiques de notre paysage. Explorez leur histoire, leur rôle écologique et les savoirs qui leur sont associés, tout en découvrant la richesse de ces arbres uniques.

Dès 10 ans. Sur réservation. .

Carnuta, 2, rue du Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

Nature walk À la rencontre des trognes with D. Mansion and J. F. Clémence

