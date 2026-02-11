Balade nature A vos bottes, prêts, marais ! Briouze
Balade nature A vos bottes, prêts, marais ! Briouze lundi 10 août 2026.
Balade nature A vos bottes, prêts, marais !
5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-10 12:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Au départ de Briouze et en passant par l’étang de l’Enclos, parcourez une partie du marais et découvrez ses richesses étonnantes et parfois uniques (géologie, Histoire, oiseaux, plantes aquatiques rares…). Dès 8 ans. .
5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade nature A vos bottes, prêts, marais !
L’événement Balade nature A vos bottes, prêts, marais ! Briouze a été mis à jour le 2026-02-11 par Flers agglo