Balade nature A vos bottes, prêts, marais !

5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-10 12:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Au départ de Briouze et en passant par l’étang de l’Enclos, parcourez une partie du marais et découvrez ses richesses étonnantes et parfois uniques (géologie, Histoire, oiseaux, plantes aquatiques rares…). Dès 8 ans. .

5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature A vos bottes, prêts, marais !

L’événement Balade nature A vos bottes, prêts, marais ! Briouze a été mis à jour le 2026-02-11 par Flers agglo