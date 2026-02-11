Balade nature Contes au marais

5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Les marais ont, de tout temps, inspiré les légendes. Effrayantes, amusantes, imaginaires… ou presque ! Une balade pour se laisser emporter dans un monde fantastique. Dès 6 ans. .

5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature Contes au marais

L’événement Balade nature Contes au marais Briouze a été mis à jour le 2026-02-11 par Flers agglo