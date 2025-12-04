Balade nature en kayak Loches

Balade nature en kayak

Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 14:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Embarquez pour une aventure au fil de l’Indre ! En canoë, découvrez la nature qui borde la rivière, observez la faune et la flore et laissez-vous guider par les paysages paisibles et surprenants. Une sortie ludique et immersive pour petits et grands, au rythme de l’eau.

Prévoir pantalon, chaussures fermées, gourde et pique-nique. Chiens non acceptés.

Départ de l’Office de Tourisme. 5 .

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

By canoe, discover the nature along the river, observe the flora and fauna and be surprised by the peaceful scenery. A fun, immersive outing for young and old, to the rhythm of the water.

Bring pants, closed shoes, water bottle and picnic.

Meeting point at the Tourist Office.

