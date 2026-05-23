Balade nature entre biodiversité et histoire Parc François Mitterrand Villeneuve-sur-Lot
Balade nature entre biodiversité et histoire Parc François Mitterrand Villeneuve-sur-Lot samedi 23 mai 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Balade nature entre biodiversité et histoire
Parc François Mitterrand 68 Avenue du Maréchal Leclerc Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le CPIE 47 vous donne rendez-vous pour une visite à deux voix avec le Pays d’Art et d’Histoire du Grand Villeneuvois.
Au programme une balade qui part du Parc en passant par le complexe sportif de la Myre-Mory, proposant un regard croisé sur la végétation en ville, l’architecture et l’histoire des bâtiments rencontrés au fil du parcours.
A partir de 7 ans.
Inscription obligatoire. .
Parc François Mitterrand 68 Avenue du Maréchal Leclerc Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr
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English : Balade nature entre biodiversité et histoire
L’événement Balade nature entre biodiversité et histoire Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée du Lot et Garonne
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