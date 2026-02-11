Balade nature La boucle du marais Briouze
5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne
Début : 2026-08-07 09:30:00
fin : 2026-08-07 12:30:00
2026-08-07
Au cœur d’un milieu naturel composé de mares, de tourbières, de roselières et de bois tourbeux, découvrez, tout au long des 7 km, toutes les facettes de la plus grande zone humide de l’Orne son histoire, les espèces protégées, la gestion et le cheptel… Dès 8 ans. .
5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
