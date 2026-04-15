Balade nature : La grande côte – Paysage sous influence, Parking 28B, Le pouliguen

Balade nature : La grande côte – Paysage sous influence Mercredi 15 avril, 10h00 Parking 28B Loire-Atlantique

Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

La Côte du Pouliguen, dite ‘sauvage’ pour son charme naturel, dévoile des paysages grandioses et des grottes mystérieuses. Cette escapade vous sensibilisera à la fragilité de cet environnement exceptionnel. N’hésitez pas à venir explorer les richesses de la biodiversité côtière qui s’épanouit le long de la falaise.

Prévoir des chaussures de sport / marche.

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