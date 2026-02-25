Documentaire en Folie, Micro-Folie, Le pouliguen

Documentaire en Folie Vendredi 17 avril, 15h00 Micro-Folie Loire-Atlantique

Entrée: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00

Le cinéaste Chantal Akerman a suivi une tournée de Tanztheater Wuppertal, la compagnie cosmopolite de Pina Bausch.

Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]

Le cinéaste Chantal Akerman a suivi une tournée de Tanztheater Wuppertal, la compagnie cosmopolite de Pina Bausch. CINE CULTURE