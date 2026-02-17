Balade nature Les canaux de Bourg-lès-Valence rue de Chony Bourg-lès-Valence

Balade nature Les canaux de Bourg-lès-Valence

rue de Chony RDV au jardin Michel Djéranian Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:00:00

fin : 2026-06-05 17:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Flânez dans les quartiers de Chony et du Vieux Bourg le long des canaux. Découvrez ces témoins du passé artisanal et industriel de la ville, aujourd’hui devenus de véritables réservoirs de biodiversité.

.

rue de Chony RDV au jardin Michel Djéranian Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Stroll along the canals in the Chony and Vieux Bourg districts. Discover these witnesses to the town?s artisanal and industrial past, which have now become veritable reservoirs of biodiversity.

