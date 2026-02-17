Balade nature Les hauteurs de Chabeuil

RDV à la porte monumentale Chabeuil Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07 09:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Cheminez à travers l’histoire de Chabeuil ! Depuis des points de vue remarquables, observez le paysage et l’influence de l’environnement naturel sur l’évolution de l’implantation du village et sur sa construction.

.

RDV à la porte monumentale Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walk through the history of Chabeuil! From remarkable vantage points, observe the landscape and the influence of the natural environment on the development and construction of the village.

L’événement Balade nature Les hauteurs de Chabeuil Chabeuil a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme