Balade nature Même pas peur ! Briouze
Balade nature Même pas peur ! Briouze mardi 18 août 2026.
Balade nature Même pas peur !
5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18 16:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Vous n’aimez pas trop les araignées, les petites bêtes, les vers de terre, les serpents…
Tout en douceur et à votre rythme, venez apprivoiser votre inquiétude en vous immergeant au plus près de la nature. Dès 8 ans. .
5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade nature Même pas peur !
L’événement Balade nature Même pas peur ! Briouze a été mis à jour le 2026-02-13 par Flers agglo