Balade nature sur les prairies des Chènevières Observer les oiseaux à la saison des amours Déols
Balade nature sur les prairies des Chènevières Observer les oiseaux à la saison des amours Déols dimanche 26 avril 2026.
Déols
Balade nature sur les prairies des Chènevières Observer les oiseaux à la saison des amours
Rue des Prés de Derrière Déols Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire propose une balade nature Observer les oiseaux à la saison des amours au cœur des Prairies des Chènevières, sur la commune de Déols. Cette animation se déroulera dans le cadre de l’opération nationale Fréquence grenouille.
Le printemps s’est installé, les arbres se parent de leur feuillage et les fleurs éclosent. La saison des amours démarre pour de nombreuses espèces, en particuliers chez les oiseaux. Les mâles exposent leurs plus belles couleurs et chantent à tue-tête de leurs chants mélodieux, particuliers à chaque espèce. Accompagnés par Gisèle, Conservatrice bénévole du site, venez apprendre à reconnaître le plumage et le chant des espèces présentes sur les Prairies des Chènevières. Rouge-queue noir, Troglodyte mignon ou encore Pouillot véloce appelé aussi compteur de sous, voici quelques espèces que vous rencontrerez sûrement durant cette balade matinale autour des Prairies des Chènevières, au cœur de l’Ecoparc des Chènevières. .
Rue des Prés de Derrière Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28 sandra.gonzaga@cen-centrevaldeloire.org
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English :
The Conservatoire d?espaces naturels Centre Val de Loire proposes a nature walk Observing birds during the mating season in the heart of the Prairies des Chènevières, in the commune of Déols. This animation will take place within the framework of the national operation Fréquence grenouille .
L’événement Balade nature sur les prairies des Chènevières Observer les oiseaux à la saison des amours Déols a été mis à jour le 2026-04-13 par BERRY
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